Овчинский: Подготовкой специалистов по беспилотникам займётся «Московская техническая школа» совместно с компаниями и вузами

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил о развитии в столице одного из сложных и стратегически важных направлений в сфере новейших технологий - беспилотного транспорта. В первую очередь необходимы квалифицированные специалисты. Для их подготовки уже началось создание специальной образовательной инфраструктуры.

«В рамках проекта «Московская техническая школа» мы подписали соглашение о взаимодействии с 24 ведущими компаниями и вузами, - отметил глава ведомства. - Они будут готовить кадры в сфере беспилотного управления для столичной промышленности».

Обучающие программы будут разрабатывать сотрудники основных технических вузов страны. Среди них - университет МИСИС, Московский технический университет связи и информатики, Московский физико-технический институт, Московский авиационный институт, Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем и другие. Им на помощь придут и производители. В их числе столичное предприятие по выпуску гражданских беспилотных вертолетов «Аэромакс», авиастроительная компания – корпорация «Иркут», изготовитель систем охраны «БГ-Оптикс» и другие.

Напомним, на прошедшем в июне этого года XXVI Петербургском международном экономическом форуме глава ведомства Владислав Овчинский и первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова заключили соглашение о сотрудничестве. Речь в нем идет о поддержке инициативы «МТШ» в развитии кадрового потенциала по направлению «Беспилотный транспорт».

В ближайших планах «МТШ» также запуск образовательных программ еще по семи направлениям - «Технологии связи», «Аддитивные технологии», «Искусственный интеллект в промышленности», «Микроэлектроника и фотоника», «Робототехника и сенсорика», «Цифровые двойники», «Новые производственные технологии». Это позволит прокачать навыки московских инженеров, работающих с использованием инноваций на производстве. В свою очередь повышение квалификации специалистов послужит расширению промышленного потенциала столичных компаний.