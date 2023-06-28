Ефимов: Реорганизацию участка в Мещанском районе Москвы проведут по программе КРТ

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Еще один участок в центре Москвы вернется к нормальной жизни. Пока 3,27 гектара земли на проспекте Мира заняты устаревшими торговыми местами. Благодаря программе комплексного развития территорий (КРТ) вместо них появятся общественно-деловые сооружения. Отсюда пешком можно добраться до ближайшей станции «Рижская» сразу трех видов общественного транспорта - метро, Ленинградского направления Октябрьской железной дороги и МЦД-2. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, с проектом решения о КРТ участка уже можно ознакомиться на mos.ru.

«Объем инвестиций в реорганизацию площадки оценивается в 23,4 миллиарда рублей, - отметил заммэра. - Ежегодный бюджетный эффект составит 1,7 миллиарда рублей».

По его словам, проект позволит дополнительно создать в городе более 4,8 тысячи рабочих мест. Территорию могут привести в порядок ее правообладатели, городской оператор или выбранный на торгах инвестор. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что здесь возведут 170 тысяч квадратных метров общественных и деловых зданий. Сюда входит и гостиница площадью до 60 тысяч квадратных метров. Кроме того, рядом разместятся торговые и офисные комплексы, отделения банков, магазины и кафе.

Напомним, с помощью программы КРТ, действующей в столице с 2020 года, заброшки и другие временно выпавшие из жизни города площадки превращаются в современные комфортные кварталы. Всего в них планируется открыть свыше 570 тысяч дополнительных рабочих мест. При этом вложения в проекты КРТ запланированы в сумме восемь триллионов рублей.