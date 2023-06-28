ЦОДД: Пробки до восьми баллов ожидаются в Москве вечером 28 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным ЦОДД, в Москве вечером 28 июня ожидаются восьмибалльные пробки. Движение будет затруднено в центральной части города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК), МКАД и вылетных магистралях в сторону Подмосковья. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Основными причинами заторов станут мелкие аварии и строительные работы. Так, например, дорожники будут трудиться на 14 км 27 км, 32 км, 85 км МКАД, возле 198 дома на Проспекте Мира, на Волгоградском и Каширском шоссе, в Кутузовском тоннеле.

В час пик горожанам рекомендуют пользоваться общественным транспортом.

Ранее KP.RU писал, что движение сразу в нескольких частях города будет перекрыто до 11 утра 28 июня. Ограничения коснулись улиц Дурова, Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской, переулков Капельского, Выползов, Старого Толмачевского, Малого Татарского, Климентовского и Озерковского. Они связаны с празднованием мусульманского праздника Курбан-байрам.