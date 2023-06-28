Сергунина: Культурный фестиваль «Усадьбы Москвы» стартует в ближайшие выходные

Фото: пресс-служба Мостуризма

Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина объявила об открытии 1 июля в столице первого летнего фестиваля «Усадьбы Москвы». Задумка заключается в том, чтобы показать москвичам и туристам самые красивые усадьбы, расположенные на территории города. Среди них музей-заповедник «Царицыно», Петровский путевой дворец, усадьбы Остафьево, Свиблово, Воронцово. Для каждого из них выделен выходной день, в течение которого посетителям будет представлена особая культурная программа. В нее входят литературные чтения, лекции, иммерсивные шоу и мастер-классы. Проект продлится до 30 сентября включительно.

«Фестиваль пройдет на 15 исторических площадках. Откроется он уже в ближайшие выходные в усадьбах Кусково и Измайлово. В течение трех месяцев москвичей и туристов ждет больше 270 мероприятий. Это экскурсии, встречи с писателями, концерты, творческие занятия и театральные постановки», — отметила Наталья Сергунина.

Чем же порадует своих гостей, например, Кусково уже в эту субботу, 1 июля? Их ждёт рассказ о создании архитектурного ансамбля, иммерсивное представление «Закулисье усадебного театра» и тематический пикник «Традиции пикников: от царской России до наших дней».

В усадьбе Влахернское-Кузьминки 9 июля прочтут лекцию о классицизме в архитектуре, проведут экскурсию-аудиоспектакль «Воспоминания об усадьбе» и турнир по петанку. Музей-заповедник «Царицыно» 15 июля приглашает на обзорную прогулку, открытый урок по эпистолярному этикету в XIX веке и иммерсивные шоу.

В музее-заповеднике «Коломенское» 16 июля устроят прогулку по фруктовым садам и чтения «Повестей Белкина» Александра Пушкина. Июльскую афишу фестиваля закроют Петровский путевой дворец и усадьба Покровское-Стрешнево. Август и сентябрь тоже будут богаты на культурные события. Желающие смогут в них поучаствовать, к примеру, в усадьбе Люблино, особняке Муравьевых-Апостолов или Доме творчества писателей в Переделкине.

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