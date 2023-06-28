В Москве пьяный мужчина угнал мопед прямо на глазах его владельца Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Москве будут судить 26-летнего мужчину, который угнал с сообщником на глазах хозяина мопед. Злоумышленник был пьян и далеко не уехал, рассказали в прокуратуре столицы.

Поздно вечером мужчина подъехал на принадлежащем ему мопеде к магазину на Малой Калитниковской улице и спокойно пошел за покупками. В это время, даже не дождавшись пока владелец транспортного средства скроется из виду, нетрезвый мужчина сел за руль чужого мопеда. Сообщник стал следить за владельцем скутера через витрину магазина.

Затем злоумышленники выкатили мопед на проезжую часть, но не смогли завести двигатель, бросили мопед и сбежали.

Одному из мужчин предъявили обвинение в угоне, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Свою вину он признал полностью. Личность и местонахождение соучастника устанавливают.

Уголовное дело направили в суд.

Ранее в столице мужчина угнал Land Cruiser друга с 250 млн рублей внутри. Машину и злоумышленника ищут, писал KP.RU.