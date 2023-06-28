В Московском зоопарке родились три детеныша капибар

Пара капибар в Московском зоопарке обзавелась тремя детенышами Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Пара капибар в Московском зоопарке обзавелась потомством. В конце июня у низ родились трое детенышей. Малыши быстро подрастают и уже начинают есть твердую пищу — траву и веточки. Об этом рассказали на официальном сайте мэра столицы со ссылкой на пресс-службу Московского зоопарка.

В первый раз Кузьма и Малая стали родителями в 2022 году. У них появился один малыш, которого потом перевезли в зоопарк в Екатеринбурге. На этот раз детенышей уже трое.

— Отец семейства Кузьма очень активно себя проявляет, защищая своих детей, даже несмотря на то, что сам по себе он довольно труслив. Если ему кажется, что малышам что-то угрожает, он становится на их защиту и может даже лаять, отпугивая посторонних, — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Но в основном детенышей воспитывает мама. Она старается не подпускать к капибаренкам викунью, живущую по соседству, не смотря на то, что та очень активно интересуется малышами.

Детеныши капибар быстро встают на ноги и уже начинают есть твердую пищу — траву и веточки, но в основном питаются молоком матери. Пока что они почти не подходят к воде, но уже через короткое время научатся хорошо плавать.

Пол малышей зоологи смогут определить только через два-три месяца.

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