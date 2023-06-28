Владислав Овчинский: Мьянма закупила интроскопы московского производителя

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Инспекционно-досмотровые комплексы (интроскопы), которые производит столичная компания, будут поставляться в Мьянму. В июне в Москву прилетала делегация Министерства внутренних дел азиатской республики. По итогам визитам был подписан договор между представителями страны и бизнесом.

— Досмотровая техника предприятия используется в крупнейших аэропортах, на железнодорожных вокзалах, в работе почтовых и таможенных служб, в местах проведения массовых мероприятий в России, а также в 30 странах мира. Компания «Диагностика-М» начала сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии в 2019 году, тогда компания поставила в Мьянму первое российское досмотровое оборудование. Ежесуточно комплекс проверяет до трех тысяч автомобилей, успешно выявляя незаконные грузы, – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Такую технику производят на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Комплекс называется МИДК-9232. Он сканирует крупногабаритные грузы и детектируют запрещенные к перевозке предметы и вещества. Комплекс «видит» даже через стальные листы толщиной до 335 мм. В Мьянме техника отслужила уже пять лет в сложнейших условиях тропического климата.

В ходе этого визита представители МВД Мьянмы подписали соглашение о поставках новой модели «СканМобиль9090-2П2». Это интроскоп конвейерного типа. Рентгеновский комплекс предназначен для досмотра личных вещей и багажа граждан.

Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев рассказал, что «Диагностика-М» стала резидентом зоны четыре года назад. В начале этого года ее технику установили на российско-казахстанской границе. По итогам 2022 года выручка бизнеса превысила 1,9 млрд рублей — в два раза больше результатов 2021 года. Чтобы обеспечить рост заказов, фирма создала 56 новых рабочих места. Компания внедряет в свои разработки искусственный интеллект и другие инновации.