Посылка с гашишным маслом из Испании во Внуково вывела таможенников на наркоферму Фото: пресс-служба ФТС

Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и Внуковской таможни пресекли деятельность лаборатории по выращиванию марихуаны в Твери. Удалось им это благодаря найденному в посылке россиянина гашишному маслу. Об этом KP.RU рассказали в Федеральной таможенной службе.

28-летний мужчина заказал посылку из Испании. Среди коробок с печеньем и шоколадом в трех пластиковых банках нашли гашишное масло. Получателя отправления задержали на выходе из почтового отделения. Дома у него обнаружили целую комнату, оборудованную для выращивания марихуаны. Там же было более 400 г самого наркотика, 22 куста и семена конопли. Изъятые вещества направили на экспертизу, по результатам которой будут приняты решения о возбуждении уголовных дел о незаконном обороте наркотиков.

Молодой человек также стал фигурантом дела о контрабанде наркотических средств в крупном размере. Ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

Мужчину заключили под стражу. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU писал, что чайные пакетики с марихуаной нашли в багаже иранца на таможне в Шереметьево.