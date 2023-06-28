В Москве вынесли приговор организаторам и участникам экстремистской организации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве вынесли приговор в отношении организаторов и участников экстремистской организации. Как сообщает Следственный комитет Росси по столице, сроки получили шесть человек возрастом от 30 до 54 лет.

Не позднее декабря 2017 года группа лиц организовала на территории столичного региона работу запрещенной на территории РФ международной религиозной экстремистской организации. Собрания проходили по октябрь 2021 года в съемных квартирах на улицах Вавилова, Краснолиманской, Соловьиный проезд и Волжский бульвар, где участники организации изучали экстремистскую литературу.

Пресечь незаконную деятельность удалось благодаря работе следователей столичного СК. Затем правоохранители провели большую работу для доказательства вины фигурантов. В итоге дело передали в суд, который вынес обвинительные приговоры.

В зависимости от роли каждого мужчин признали виновными в организации и участии в деятельности экстремистской организации. Евгению Тарасову назначили 6,5 лет лишения свободы, Мукажану Ксюпову, Парвизу Зейналову, Урдашу Абдуллаеву — по 6 лет, Ильмиру Абдуллину и Николаю Нестеровичу — по 2 года и 7 месяцев. Все они будут отбывать сроки в исправительной колонии общего режима.

Ранее KP.RU писал, что 19-летний студент получил 15 суток за пропаганду экстремизма.