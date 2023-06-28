Расписание электричек на Ленинградском направлении изменят на две недели Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С 1 по 14 июля значительно изменится расписание движения поездов на Ленинградском направлении. Об этом предупредили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В будние дни часть электричек ходить не будет. Интервалы движения увеличат: по направлению к Москве в утренний пик — частично до 20 минут, с 11:00 до 12:00 — до 1 часа, с 12 до 14:30 – до 2,5 часов, после 20:00 — до 40 минут. Из Москвы поезда в утренний пик также будут частично задерживаться до 20 минут, после 20:00 — до 40 минут. С 10:30 до 14:30 движения электричек не будет совсем.

Часть поездов изменит начальные и конечные станции на Сходню и Химки. Некоторые проследуют с отменой остановок на участке от Ленинградского вокзала до Зеленограда.

Все изменения необходимы для модернизации инфраструктуры станции в Зеленограде для подготовки к запуску D3.

Ранее KP.RU писал, что вечером в Москве ожидают пробки до восьми баллов.