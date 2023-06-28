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НовостиОбщество28 июня 2023 14:55

Расписание электричек на Ленинградском направлении изменят на две недели

Часть поездов отменят, другие будут следовать по измененному маршруту
Мила ГЕНЬ
Расписание электричек на Ленинградском направлении изменят на две недели

Расписание электричек на Ленинградском направлении изменят на две недели

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С 1 по 14 июля значительно изменится расписание движения поездов на Ленинградском направлении. Об этом предупредили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В будние дни часть электричек ходить не будет. Интервалы движения увеличат: по направлению к Москве в утренний пик — частично до 20 минут, с 11:00 до 12:00 — до 1 часа, с 12 до 14:30 – до 2,5 часов, после 20:00 — до 40 минут. Из Москвы поезда в утренний пик также будут частично задерживаться до 20 минут, после 20:00 — до 40 минут. С 10:30 до 14:30 движения электричек не будет совсем.

Часть поездов изменит начальные и конечные станции на Сходню и Химки. Некоторые проследуют с отменой остановок на участке от Ленинградского вокзала до Зеленограда.

Все изменения необходимы для модернизации инфраструктуры станции в Зеленограде для подготовки к запуску D3.

Ранее KP.RU писал, что вечером в Москве ожидают пробки до восьми баллов.