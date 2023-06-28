Депздрав Москвы начал проверку после смерти ребенка, которому отказали в госпитализации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Департамент здравоохранения Москвы начал проверку после смерти ребенка, которого отказалась госпитализировать бригада скорой помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как рассказывает мать скончавшегося шестилетнего мальчика, ему стало плохо после вечерней прогулки. Женщина к врачу, который заподозрил у ребенка менингит и выдал направление на госпитализацию. На дом вызвали скорую, но фельдшер отказался забирать мальчика в больницу, так как «симптомы не соответствовали диагнозу». В последствие мальчик скончался.

Департамент здравоохранения начал проверку по данному факту. Медицинская инспекция контролирует оказание помощи ребенку на каждом из этапов, в амбулаторной и скорой медицинской помощи, подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, ранее в Подмосковье фельдшер частной скорой высадил мальчика с двойной пневмонией из кареты за отказ родителей платить деньги. Его признали виновным в покушении на мошенничество, писал KP.RU.