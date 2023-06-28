Владислав Овчинский: столица стабильно входит в число мировых лидеров по инвестиционной привлекательности мегаполисов

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Последние годы Москва входит в топ мегаполисов мира по инвестиционной привлекательности. Только за 2022 год инвестиции в основной капитал (*Совокупный объём затрат на покупку или обновление оборудования, зданий, сооружений, транспорта. Такие инвестиции способствуют развитию компаний и росту прибыли в будущем)* столицы составил почти 6 триллионов рублей

— Создание благоприятного инвестиционного климата в столице и развитие предпринимательской инициативы – задача номер один для властей города. Благодаря той поддержке, которая сегодня доступна инвесторам, нам удалось привлечь рекордные инвестиции в основной капитал – это почти шесть триллионов рублей, - сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский на третьем форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Фонда Росконгресс «Сильные идеи для нового времени».

Глава Департамента отметил, что в столице разработана экосистема, которая помогает воплощать инициативы бизнеса. В нее входят инфраструктура, кадры, технологии, доступные кредитные средства и земля.

Запуская производство в столице, предприятия могут кратно наращивать объемы сбыта продукции и выходить на новые рынки. Ключевыми ведомствами разработаны антикризисные меры поддержки и порядка 20 системных инструментов. Среди них целевые займы бизнесу и субсидии.