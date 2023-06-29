Ростокинский завод железобетонных конструкций открыл новую производственную линию

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Ростокинский завод железобетонных конструкций (ЖБК) получил новую производственную линию по изготовлению плит для перекрытия. Установкой оборудования занималась фирма «ДСК1-Ростокино» (часть ГК ФСК). На модернизацию, с учетом первого этапа, бизнес потратил около 3 млрд рублей.

— На одном из крупнейших домостроительных комбинатов Москвы завершился второй этап модернизации производства. Специалисты закончили установку современного оборудования, которое позволило увеличить площадь производимых плит перекрытия. Это дает возможность проектировать помещения большей площади, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Ежесуточная новая линия сможет производить около 60 изделий. Но это не лимит для мощностей оборудования: потенциал роста производства составляет до 30%. Ростокинский завод сможет увеличить мощность до 340 тысяч «квадратов» ежегодно. При этом предприятие создаст дополнительно от 100 рабочих мест.

Во время второго этапа модернизации, который длился с осени прошлого года, на заводе усилили строительные конструкции пролетов, изменили пути вывозных тележек, которыми на склады доставляются готовые изделия. Доработано осветительное оборудование цеха. Первым выпущенным изделием стала плита перекрытия увеличенных габаритов.

— Модернизация позволила перейти на гибкое производство, уйти от серийности и начать возводить дома по индивидуальным проектам индустриальным способом. Подобные технологии позволяют нам быстро производить качественный продукт, – поделился управляющий партнер группы компаний по сегменту «Московская область» Даромир Обуханич.

Развивая производственные площадки в Москве, предприятия могут увеличить объемы сбыта, устанавливать новые деловые отношения и занимать рынки сбыта. Для столичных производителей доступны порядка 20 системных мер поддержки и ряд антикризисных инструментов. В их числе субсидии и целевые займы. Получить консультацию можно в Центр поддержки промышленности. Он работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. Телефон 8 (495) 630-00-00, электронная почта industrysupport@mos.ru.