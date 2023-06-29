Дождь с грозой и до +20 градусов ожидаются в Москве 29 июня

Порывы ветра будут достигать 17 м/с Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве в четверг, 29 июня, прогнозируется облачная погода и дождь, местами сильный. В отдельных районах прогремит гроза, ожидается град. Днем воздух прогреется до 18-20 градусов тепла, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит около 739 мм ртутного столба, что ниже нормы. В городе будет дуть юго-восточный ветер 5-10 метров в секунду, при грозе порывы достигнут 17 метров в секунду.

В ночь на пятницу характер погоды практически не изменится: будет идти дождь, местами возможны гроза. Температура воздуха составит плюс 12-14 градусов. Ветер немного утихнет и поменяет направление – северо-западный 4-9 метров в секунду. Днем 30 июня в столице будет пасмурно. Столбики термометров покажут 18-20 градусов тепла.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Роман Вильфанд спрогнозировал заметное улучшение погоды в Москве на выходных. В городе потеплеет до +25 градусов.