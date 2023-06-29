Вице-мэр Ефимов: участок в Солнцеве реорганизуют по программе комплексного развития территорий

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Между Наро-Фоминской улицей и Боровским шоссе в районе Солнцево возведут 62,6 кв.м жилья — часть из этого передадут городу по реновации. Об этом стало известно из опубликованного проекта решения о комплексном развитии неэффективно используемой территории.

— Еще одну неэффективно используемую территорию на западе столицы ждет комплексное развитие. Здесь предусмотрено строительство 62,6 тысячи квадратных метров жилой недвижимости. Объем вложений в редевелопмент площадки оценивается почти в семь миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 99 миллионов рублей. В результате реорганизации территории в районе Солнцево появится 260 новых рабочих мест, – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сам участок занимает площадь 1,39 га. Он расположен в пешей доступности от метро «Солнцево» и станции «Солнечная» МЖД (Киевское направление). Пока не определили, кто будет проводить редевелопмент. Проектом может заняться инвестор, которого определят по результатам торгов, городской оператор или нынешние правообладатели участка. Пока же на земле расположены заброшенные здания.

Руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман добавил, что на участке построят 11,8 тысяч «квадратов» жилья по программе реновации.

— Кроме того, на территории проведут работы по озеленению, обустройству спортивных, детских и хозяйственных площадок, а также зон отдыха, – отметил министр.

Программа КРТ — комплексного развития территорий — запущена три года назад. Ее цель — вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли. Согласно планам программы, в городе появится порядка 570 тысяч новых рабочих мест, а объем инвестиций в экономику составит 8 трлн рублей.