Обвиняемых в убийстве посетителя сауны в Москве приговорили к 9 годам тюрьмы

Обвиняемые избили посетителя, через две недели он умер в больнице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве суд вынес приговор мужчине и женщине, обвиняемым в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть посетителя сауны. Они избили мужчину за отказ оплачивать услуги бани, сообщили в пресс-службе столичного СК.

Так, мужчине назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, женщине – 9 лет колонии общего режима.

По данным следствия, инцидент произошел в конце ноября 2021 года в сауне на ул. Ключевая. Обвиняемые поругались с посетителем, так как он не хотел оплачивать услуги заведения, и избили его. Потерпевший попал в больницу, через две недели он скончался.

Преступников задержали. Следователи назначили необходимые экспертизы, в частности медико-криминалистическую, судебно-медицинскую, провели допросы, иные следственные действия и доказали виновность подсудимых.

Ранее KP.RU писал, что в Москве завершили расследование дела о доведении до самоубийства сына отцом. Мужчину будут судить.