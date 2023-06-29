Парад ретротранспорта пройдет в центре Москвы 8 июля

День Московского транспорта отмечается 8 июля Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве 8 июля – в День Московского транспорта – пройдет парад ретротранспорта. Уникальные трамваи и автомобили проедут от метро «Новокузнецкая» до Чистопрудного бульвара, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

В параде примут участие 14 трамвайных вагонов и машины из коллекций Музея Гаража, ФСО России, Комитета классических автомобилей Российской Автомобильной Федерации и АвтоРетроКлуба ГАЗ-21.

Праздник начнется с выступления Академического хора Московского метро, также прозвучат песни в исполнении артистов проекта «Музыка в метро». Всех горожан приглашают посетить парад и посмотреть, как выглядел транспорт Москвы в прошлом.

Ранее KP.RU писал, что канатку в Лужниках сделали бесплатной для стобалльников ЕГЭ. Для этого выпускнику достаточно предъявить сертификат о наивысшем балле за экзамен.