Владислав Овчинский: московский производитель создал отечественную сварочную проволоку

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В Москве представлен аналог импортной проволоки для сварочных работ. Ранее ее выпускали, преимущественно, зарубежные производители. Авторами разработки стали столичный производитель роботизированных систем совместно с российской горно-металлургической компанией

— После ухода зарубежных компаний с российского рынка многие отрасли столкнулись с рядом серьезных вызовов. Вместе с тем, для промышленников появилась возможность занять ниши, которые ранее были слабо освоены. Так, столичное предприятие «Технорэд» объединило усилия с ПАО «Северсталь» и разработало сварочную проволоку, которая по эксплуатационным показателям превосходит продукцию ушедших брендов, — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Сейчас произведено уже 50 тонн продукции, до конца 2023 года изготовят до 300 тонн проволоки. Бизнес намерен стремительно наращивать объемы производства. В следующем году дать уже шесть тысяч тонн, а через два года — 12 тысяч тонн. Такую проволоку применяют для сцепки ответственных элементов, также ее потребителями являются мосто-, вагоно- и судостроительные предприятия. Продукт нашел себя в авиационной, автомобильной и прочих отраслях промышленности.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Гениректор «Технорэд» (основано в 2019 году) Артем Лукин рассказал, что год назад бизнес принял решение разработать и отладить выпуск конкурентоспособной продукции.

— После тестовых отгрузок и обратной связи заводов мы убедились в превосходных показателях нашей сварочной проволоки и приступили к ее серийному выпуску, – отметил топ-менеджер.

Московский производитель создает и выпускает роботизированные системы для автоматизации производственных процессов в промышленности. Его партнер по проекту — ПАО «Северсталь» – добывает и обрабатывает коксующийся уголь и железную руду, а также занимается поставкой металлопроката и стальных труб.

Запуская производство в столице, бизнес получает доступ к развитой инфраструктуре, крупным рынкам сбыта, а также помощь со стороны профильных городских ведомств. Сегодня в портфеле мер поддержки порядка 20 инструментов.