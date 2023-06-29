Пешеходный мост для трех ЖК построят в районе Очаково-Матвеевское

Вместе с пешеходными бульварами «Нового Очаково», «Матвеевского парка» мост образует единое общественное пространство Фото: Стройкомплекс Москвы

В Москве построят пешеходный мост для трех кварталов в районе Очаково-Матвеевское. Горожане смогут быстрее добираться до поликлиники, ФОК, станции метро «Аминьевская» и станции будущего МЦД-4 Очаково, сообщили в пресс-службе столичного Комплекса градостроительной политики и строительства.

Мост начнут возводить в 2024 году за счет девелопера, который реализует несколько жилых комплексов в этом районе. Длина сооружения составит 350 метров. На мосту обустроят пешеходные и велосипедные дорожки, а также скамейки для отдыха. Также на нем появится подсветка для комфортных вечерних прогулок. Помимо этого, под мостом создадут небольшой зеленый парк с местами для отдыха.

Вместе с пешеходными бульварами «Нового Очаково» и «Матвеевского парка», мост создаст общественное пространство длиной почти два километра для жителей района. Мост не только сократит время на дорогу, но и повысит безопасность, особенно для детей, которым больше не придется пересекать проезжую часть по пути в детский сад или школу.