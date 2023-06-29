МегаФон подготовил подмосковный горнолыжный курорт Степаново к будущему сезону

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Компания «МегаФон» улучшила качество связи на горнолыжном курорте Степаново, расположенном в Дмитровском городском округе Московской области, подготовив сеть к будущему сезону. Зимой горнолыжный комплекс привлекает большое количество любителей активных видов спорта, но немало гостей приезжают в расположенные вокруг базы отдыха и летом.

Специалисты МегаФона улучшили качество покрытия LTE-сети на территории всего комплекса, что позволит посетителям не только пользоваться высокоскоростным интернетом, но и совершать звонки в максимальном качестве с использованием технологии VoLTE.

В районе канатной дороги №2 установлена дополнительная базовая станция, что позволило увеличить емкость в стандартах 2G и 4G. При модернизации сети был задействован частотный диапазон 1800 MHz, обеспечивающий широкую зону покрытия и качественную связь даже при повышенной нагрузке.

Благодаря устойчивой голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету лыжники на трассе могут оставаться на связи в любой ситуации, в том числе со спасательными службами, а в зонах отдыха - делиться фото и видео в соцсетях или связываться с близкими, в том числе с использованием видеозвонков.