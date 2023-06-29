Тематический поезд «Крым. Новороссия. Россия» запустили в метро Москвы

Состав запустили совместно с Российским военно-историческим обществом. Фото: М. Денисова. Mos.ru

В Москве на Арбатско-Покровской линии метро появился тематический поезд «Крым. Новороссия. Россия». Он будет курсировать по синей ветке метро полгода, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Состав запустили совместно с Российским военно-историческим обществом. Поводом послужило 240-летие с даты подписания манифеста Екатериной II о присоединении Крымского полуострова к Российской империи.

Во время поездок пассажиры узнают о золотом веке Екатерины Второй, первых русских городах в Крыму, судьбах военных и представителей искусства, связанных с этим полуостровом.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 8 июля пройдет парад ретротранспорта. Трамваи и автомобили проедут от метро «Новокузнецкая» до Чистопрудного бульвара. Посетить мероприятие сможет любой желающий.