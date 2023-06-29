Кафе загорелось у Ленинградского вокзала в Москве

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров Фото: МЧС России

В Москве на Ленинградском вокзале произошел пожар – загорелся торговый павильон. На месте работают оперативные службы города. Сведения о пострадавших не поступали, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта 29 июня.

Уточняется, что станция метро «Комсомольская» Сокольнической и Кольцевой линий работает в штатном режиме.

В ГУ МЧС России по Москве сообщили KP.RU, что возгорание на Комсомольской площади, 3 произошло в 14:23. Загорелось кафе рядом со входом в здание вокзала. На место направили пожарно-спасательные подразделения. Огнеборцам удалось локализовать пожар всего за 20 минут – в 14:43. В 14:52пламя полностью потушили. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Причины случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Москве на станции Бюрюлево-Товарная с рельсов сошли шесть грузовых вагонов с цементом. Движение на участке приостановили.