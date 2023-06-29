Пробки до 8 баллов ожидаются в Москве вечером 29 июня

Восьмибалльные пробки ожидаются в Москве вечером в четверг Фото: Иван ВИСЛОВ

Восьмибалльные пробки ожидаются в Москве 29 июня. Движение будет затруднено в центре города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК), МКАД и на вылетных магистралях в сторону области, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Причинами заторов станут мелкие аварии, строительные работы, а также погодные условия. Так, например, из-за работ движение ограничено на Проспекте Мира д. 198, на 14 км, 27 км, 32 км и 85 км МКАД, на Каширском шоссе, путепроводе Москворечье и других участках.

В час пик горожанам советуют пользоваться общественным транспортом или отложить поездки на личном авто на более позднее время.

Ранее KP.RU писал, что дождь с градом, грозой и порывистым ветром ожидается в Москве 29 июня. Температура воздуха составит +18-20 градусов. В непогоду водителей призывают не превышать скорость и избегать резких маневров.