В Москве Telegram-блогера приговорили к 8 годам тюрьмы за реабилитацию нацизма

В Москве суд приговорил телеграм-блогера Руслана Ушакова к 8 годам колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве суд приговорил телеграм-блогера Руслана Ушакова к 8 годам колонии общего режима. Его признали виновным в реабилитации нацизма, распространении фейков о ВС РФ, возбуждении ненависти и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, сообщили в пресс-службе столичного СК.

По данным следствия, с февраля 2021 по июнь 2022 гг. Ушаков в открытом телеграм-канале публиковал текстовые сообщения о реабилитации нацизма, призывы к насилию, а также с неуважением писал о днях воинской славы и памятных датах России, делился ложной информацией о действия Вооруженных сил РФ.

Противоправную деятельность молодого человека пресекли. Правоохранители провели следственные и процессуальные действия, в том числе психолого-лингвистическую экспертизу. Виновность фигуранта уголовного дела доказана.

Ранее KP.RU писал, что суд в Москве признал колумбийца виновным в распространении фейков о ВС России. Его приговорили к 5,2 года колонии общего режима.