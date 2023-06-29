Будущие контрактники рассказали, почему они записываются на военную службу

Добровольцы объяснили свое решение отправиться в зону спецоперации желанием защитить Родину и ее жителей. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Посетители московского единого пункта отбора на военную службу по контракту рассказали, почему они решили записаться в армию. Добровольцы объяснили свое решение отправиться в зону спецоперации желанием защитить Родину и ее жителей. По их словам, они не могут оставаться в стороне, когда людям из новых регионов России нужна их помощь.

У многих новобранцев в зоне СВО уже служат друзья или родственники, и это стало для них дополнительным стимулом подписать контракт.

«Много друзей ушли, сейчас воюют там. Решил их немного поддержать. Постепенно доходишь до момента, когда нужно послужить родине», - рассказал один из будущих контрактников корреспонденту Агентства городских новостей «Москва». Мужчина уточнил, что его семья пришла вместе с ним в центр на улице Яблочкова, чтобы быть рядом в этот важный момент.

Еще один доброволец сообщил, что отправляется в зону спецоперации поддержать брата, который уже служит там.

«У меня там друзей много, с братом (который находится в зоне СВО – Ред.) я, естественно, общался, я решил идти. Я отучился в военно-морском институте. Я служил на кораблях. Иду с девизом, чтобы победить. Нам нужно идти и нужно защищать свое», - подчеркнул новобранец.

Среди посетителей пункта отбора много людей, уже служивших в армии, с боевым опытом и необходимыми для военной профессии навыками. В контрактники также записываются сотрудники полиции, службы охраны, спасатели и представители других мужественных профессий. По словам одного из добровольцев, его решение пойти на военную службу по контракту было осознанным и самостоятельным.

«Я полжизни отработал телохранителем, с оружием обращаться умею. Решение было принято осознанно, никто меня к этому не сподвиг, просто решил пойти сам. Это все идет из души, от души. Мне есть, кого защищать: у меня двое несовершеннолетних детей, жена, сам из Москвы. Если не мы, то кто?», - говорит он.

Мужчина уверен, что в текущей ситуации просто нельзя оставаться дома и равнодушно наблюдать за тем, что происходит на Донбассе. По его мнению, настоящие мужчины должны защищать Родину и брать на себя ответственность за судьбу страны.

«Глядя на то, сколько людей, сколько парней туда идут, просто не можешь остаться в стороне. Сидя у телевизора дома, занимаясь набиванием карманов - это не по мне», - отметил будущий контрактник.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту находится по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Пойти служить в ряды вооруженных сил РФ могут люди от 18 до 60 лет.

Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.