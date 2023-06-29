В Москве по делу о шпионаже задержали гражданку по фамилии Ищук

Уголовное дело Ищук содержит секретную информацию Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве следователи ФСБ задержали гражданку по фамилии Ищук по подозрению в шпионаже. Следствие ходатайствует об аресте женщины, сообщит ТАСС со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда.

«В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ищук Е. А.», - уточнили в суде.

Отмечается, что уголовное дело Ищук содержит секретную информацию, его детали не раскрываются. Известно лишь то, что ей вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ «Шпионаж». Заседание пройдет в закрытом режиме.

Ранее KP.RU писал, что в Москве суд приговорил Telegram-блогера Руслана Ушакова к 8 годам тюрьмы за реабилитацию нацизма, призывы к насилию и фейки о ВС РФ. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.