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НовостиПроисшествия29 июня 2023 14:06

В Москве по делу о шпионаже задержали гражданку по фамилии Ищук

Следствие ходатайствует о ее аресте
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Уголовное дело Ищук содержит секретную информацию

Уголовное дело Ищук содержит секретную информацию

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве следователи ФСБ задержали гражданку по фамилии Ищук по подозрению в шпионаже. Следствие ходатайствует об аресте женщины, сообщит ТАСС со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда.

«В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ищук Е. А.», - уточнили в суде.

Отмечается, что уголовное дело Ищук содержит секретную информацию, его детали не раскрываются. Известно лишь то, что ей вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ «Шпионаж». Заседание пройдет в закрытом режиме.

Ранее KP.RU писал, что в Москве суд приговорил Telegram-блогера Руслана Ушакова к 8 годам тюрьмы за реабилитацию нацизма, призывы к насилию и фейки о ВС РФ. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.