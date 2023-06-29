Карту москвича теперь можно привязать к профилю в приложении «Метро Москвы»

Фото: пресс-служба московского метрополитена

Благодаря этому пассажиры с бесплатным проездом смогут следить за историей поездок онлайн. А школьники и студенты — без обращения в кассу покупать и записывать льготные абонементы.

«Теперь более 5 млн пассажиров с льготным проездом смогут отслеживать в приложении историю своих поездок, а из них 1 млн обучающихся — покупать проездные без обращения в кассу. Кроме того, благодаря привязке карты у родителей появится возможность узнать, как часто их дети пользуются городским транспортом, — цитирует телеграм-канал «Дептранс Москвы» заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова. - Напомню, что эту инициативу поддержали на круглом столе в Общественной палате Москвы. Мы продолжаем развивать цифровые решения по задаче, которую поставил Мэр Москвы Сергей Собянин».

Как привязать карту:

- авторизуйтесь в приложении «Метро Москвы» (скачайте его в Google Play и App Store)

- в личном кабинете нажмите «+» -> «Социальная карта»

- авторизуйтесь через портал mos.ru

- выберите карту москвича для привязки.