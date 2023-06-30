Дождь с грозой и до +20 градусов ожидаются в Москве 30 июня

Вечером в город также пройдет небольшой дождь Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве в пятницу, 20 июня, прогнозируется облачная погода, дождь, местами ливень. В отдельных районах прогремят грозы, возможен град. Днем температура воздуха составит плюс 18-20 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть северный, северо-западный ветер 5-10 метров в секунду, при грозе порывы усилятся до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 736 мм ртутного столба, что ниже нормы.

В ночь на субботу характер погоды практически не изменится: ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Столбики термометров опустятся до 13-15 градусов выше нуля. Днем 1 июля в столице станет немного теплее - плюс 23-25 градусов. Местами пройдут большие кратковременные дожди, но будет выглядывать солнце. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.

Ранее KP.RU писал, что сухая и теплая погода вернется в Москву 4 июля. Воздух будет прогреваться до плюс 22-27 градусов.