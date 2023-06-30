Ефимов: Выпуск зеленых облигаций Москвы для населения раскуплен уже более чем на 80 процентов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов озвучил результат размещения выпуска зеленых облигаций Москвы для населения за месяц. Всего закуплено уже 81,4 процента этих ценных бумаг. Чаще всего их берут москвичи и жители Подмосковья.

«На них приходится более 70 процентов от приобретенного объема, - отметил заммэра. - Заметную активность проявляют не только столичные инвесторы, но и жители Санкт-Петербурга, Тульской, Тверской, Свердловской областей и других регионов».

По его словам, владельцами зелёных облигаций становится не только молодежь, но и люди старшего возраста. Каждый из них инвестирует свои сбережения в один из ключевых экологических проектов города - закупкусовременных электробусов взамен автобусов. Именно на эти цели и будет потрачена вырученная за облигации сумма.

Напомним, купонный доход по ним зафиксирован на уровне 8,5 процента годовых. Это сопоставимо с процентами по депозитам крупнейших отечественных банков. Кроме того, даже будет больше, чем принесли бы доходы по накопительным счетам. К тому же выше текущего уровня инфляции. Выплаты перечисляются каждый квартал. Они начнутся 29 августа этого года.

Зеленые облигации были размещены 30 мая на финансовой платформе «Финуслуги» Московской биржи. Их можно будет приобрести до 29 ноября. Но вполне вероятно, что до этой даты таких ценных бумаг просто уже не останется на финплатформе. Срок их обращения составляет два года.

Как рассказали в столичном Департаменте финансов, за прошедший месяц жители выкупили 1,63 миллиона зеленых облигаций, выпущенных Москвой для населения. При этом за них выручена сумма в 1,63 миллиарда рублей. Новый финансовый продукт оказался востребован горожанами, что подтверждается высоким спросом, отметили в Департаменте.

Еще больше информации о зеленых облигациях - на портале «Открытый бюджет города Москвы» и на сайте greenbonds.moscow.