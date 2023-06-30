Синоптик Леус: более трети месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

Более трети - 36% осадков от месячной нормы выпало в Москве в четверг Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве за сутки, 29 июня, выпало более трети месячной нормы осадков – 28 мм. За ночь пролилось 22 мм, а за день – еще 9 мм, сообщил ведущий специалист центра погода «Фобос» Михаил Леус своем телеграм-канале «Погода от шефа».

«Общая сумма составляет более трети от месячной нормы июня - 36%», - подчеркнул он.

По словам синоптика, в истории столицы был и еще «более мокрый» 29 июня. Например, в 2000 году за этот день пролилось 36 мм осадков: показатель до сих пор остается рекордным.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 30 июня ожидается облачная погода, дождь с грозой и до +20 градусов. Во время непогоды порывы ветра будут достигать 15 м/c. Сухая и теплая погода вернется в город лишь на следующей неделе – 4 июля.