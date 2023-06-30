Густой туман накрыл Москву утром 30 июня

Сильный туман окутал некоторые районы Москвы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сильный туман окутал некоторые районы Москвы утром в пятницу, 30 июня. Жители столицы делятся фото и видео города в густой дымке в социальных сетях.

Видимость на московских дорогах и улицах заметно ухудшилась, из-за тумана не видно крыши многоэтажек – все окутано серой пеленой. Вероятнее всего, в городе туман рассеется ближе к обеду.

По данным главного специалисты «ИА Метеоновости» Татьяны Поздняковой, зона тумана окружила весь столичный регион. Кроме того, до 200 метров ухудшилась видимость и в других центральных регионах России, например, в Тверской, Калужской, Владимирской и Рязанской областях.

Ранее KP.RU писал, что В Москве за прошедшие сутки выпало более трети месячной нормы осадков – 28 мм. После дождя из-за высокой влажности в столице образовался туман. По прогнозам синоптиков ливень ожидается в городе и в пятницу, 30 июня. Непогода будет сопровождаться грозой, градом и порывистым ветром до 15 м/с.