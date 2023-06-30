На строящейся станции метро «Яхромская» началась укладка пола гранитом в вестибюле

Фото: АО «Мосинжпроект»

На Люблинско-Дмитровской линии метро продолжается строительство нового участка с тремя станциями – «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех». Подробнее о том, что сейчас происходит на «Яхромской», рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв. Станцию с двумя подземными вестибюлями разместили вдоль Дмитровского шоссе. Их свяжут с обеими сторонами магистрали с помощью четырех пешеходных переходов.

«В южном вестибюле, который выходит к улице 800-летия Москвы, ведется укладка пола кассового зала гранитом, – сообщил Бочкарев. – Также строители приступили к отделке пола и стен пешеходного перехода, ведущего от входа на станцию к четной стороне Дмитровского шоссе».

По его словам, вестибюль и кассовый зал оснащены большим количеством инженерных систем, среди которых есть противопожарные и видеонаблюдение. Это учитывается при проведении архитектурной отделки. Специалисты приступают к ней поэтапно и только после того, как завершен монтаж очередной части оборудования. Стены пассажирской зоны вестибюля закроют алюминиевыми трехслойными панелями с антивандальным покрытием.

Как уточнил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (Группа компаний «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов, уже готовы основные конструкции во втором, северном, вестибюле, выходящем к Яхромскому проезду.

«Сейчас завершаются монолитные работы в подземном переходе, ведущем от северного входа на станцию на четную сторону Дмитровского шоссе», – добавил Юрий Кравцов.

Чтобы проложить подземные переходы от обоих вестибюлей к нечетной стороне магистрали, сейчас временному меняется схема движения на шоссе. Два вестибюля и четыре подземных перехода обеспечат пассажирам удобные маршруты к будущей станции салатовой ветки метро. Особенно комфортно будет добираться сюда жителям соседних домов и работникам общественно-деловых комплексов в районе.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин побывал на стройплощадке станции «Лианозово».

«Остались считанные месяцы до запуска продления Люблинско-Дмитровской ветки метро от "Селигерской" до "Физтеха", – сказал мэр. – На всех трех станциях активно ведутся работы».

Кстати, при участии специалистов «Мосинжпроекта» в 2016 и 2018 годах построены и запущены два участка Люблинско-Дмитровской линии. На них находятся станции «Бутырская», «Фонвизинская», «Петровско-Разумовская», «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская».

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