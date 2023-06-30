Овчинский: Для слушателей опубликован 10-й выпуск подкаста о промышленности

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил о появлении десятого выпуска подкаста о промышленности. Впервые такой проект для слушателей под названием «Инжениум» стартовал в конце 2022 года. Департамент подготовил его совместно с «Московской технической школой».

«Подкаст рассказывает о тонкостях работы на заводе, современных технологиях, поднимает вопросы подготовки специалистов и их становления в профессии, - отметил глава ведомства. - Количество прослушиваний составляет около 50 тысяч».

По его словам, о столичных инженерах и в целом о промышленности желающие могут узнавать не только из подкаста. Департамент организует также онлайн-экскурсии на производства, тематические вебинары, лекции и другие интересные события. В них участвуют чиновники, представители известных вузов и предприятий страны, даже блогеры. Ведущим «Инжениума» как раз стал блогер и автор образовательного YouTube-канала Дмитрий Побединский. С гостями проекта он говорит о том, как Москва поддерживает отечественное автомобилестроение, в каком направлении будут развиваться робототехника, космическая отрасль, искусственный интеллект. Слушатели юбилейного выпуска узнают о перспективах промышленности столицы, программах помощи производителям, работе городских предприятий в сегодняшней ситуации.

В предыдущих выпусках выступили проректор СПбПУ и один из создателей отечественного автомобиля люкс-класса Aurus Алексей Боровков, исполнительный директор по перспективным программам и науке Госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко, руководитель центра компетенций «Цифровая экономика», член Совета Федерации по цифровой экономике Надежда Сурова и другие.

Подкаст опубликован на цифровых платформах, в числе которых и «Яндекс Музыка».