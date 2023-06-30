Восьмибалльные пробки ожидаются в Москве вечером 30 июня

В Москве вечером в пятницу ожидаются пробки до 8 баллов Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным ЦОДД (Центр организации дорожного движения), в Москве вечером 30 июня ожидаются восьмибалльные пробки. Движение будет затруднено в центральной части города, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и вылетных магистралях в сторону области, сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

Дорожные заторы образуются из-за строительных работ, мелких ДТП и погодных условий – в городе ожидается ливень с грозой. В час пик горожанам рекомендуют пользоваться общественным транспортом или отложить поездки на личном авто на более позднее время.

В Дептрасе добавили, что ограничения движение из-за строительных работ действуют на 14 км, 27 км, 32 км и 85 км МКАД, ТТК, Кутузовском тоннеле (обе стороны), на Волгоградском проспекте д.45, Проспекте Мира д.198 и других участках.

Ранее KP.RU писал, что парад ретротранспорта пройдет в центре Москвы 8 июля. Трамваи и другие автомобили проедут от метро «Новокузнецкая» до Чистопрудного бульвара.