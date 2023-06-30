Новая спортивная зона появится около строящегося участка Московского скоростного диаметра

Фото: АО «Мосинжпроект»

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв заявил о создании в столице нового благоустроенного пространства для занятий спортом. Его планируют открыть около строящегося участка Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги. Здесь появятся несколько функциональных зон – места для отдыха, занятий баскетболом и настольным теннисом, скейтпарк.

«Все они будут объединены пешеходным бульваром, то есть основной прогулочной зоной, вдоль которой пройдет велодорожка», – уточнил заммэра.

По его словам, создаваемые на бульваре вдоль улицы Бехтерева площадки расположатся на безопасном расстоянии от пешеходных потоков.

Подробнее о проекте рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. Напомним, группа компаний «Мосинжпроект» является генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства некоторых участков МСД. Известно, что будущий скейтпарк займёт площадь 1000 квадратных метров. Этого будет достаточно для размещения 14 стрит-фигур, необходимых для выполнения трюков. Сюда входят рампы, рейлы и трамплины.

«Площадка рассчитана для катания на скейтбордах, самокатах, роликах и трюковых велосипедах», – пояснил Юрий Кравцов.

Рядом уже строится и воркаут-площадка. На ней поставят брусья, качели, турники, перекладину для колец, кронштейны для крепления волейбольной сетки, скалодром, шведские стенки и рукоход. Вокруг появятся скамейки и различная садовая мебель для отдыха – гамаки, «домики» со скамьями, мини-амфитеатры, теннисные и шахматные столы. На этой площадке смогут заниматься спортом и отдыхать жители всех возрастов.

«Это сделает бульвар многофункциональным озелененным островком городского пространства, учитывая отсутствие альтернативных рекреационных маршрутов», – уточнил Юрий Кравцов.

Напомним, на участке МСД от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД проложат всего 16,9 километра дорог. После запуска этого отрезка появится новая прямая транспортная связь между районами Москворечье-Сабурово, Царицыно и Бирюлево Западное. Поездки их жителей по городу станут удобнее и быстрее. А в целом МСД улучшит транспортное обслуживание 48 районов. В них сегодня живут более 5 миллионов человек.

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