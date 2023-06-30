Уголовное дело возбудили после обрушения груза строительного крана в Зеленограде

На месте происшествия работают следователи Фото: ГСУ СК России по Москве

В Зеленограде возбудили уголовное дело по факту травмирования рабочих: пострадали двое мужчин. Речь идет о ч.1 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

Инцидент произошел днем 30 июня на улице Конструктора Лукина. Из-за деформации стрелы башенного крана строительный груз упал на двух рабочих. Мужчин 45 и 38 лет экстренно госпитализировали в больницу. Информация об их состоянии не уточняется.

На месте происшествия работают следователи, они изучают строительную документацию. В ближайшее время назначат судебно-медицинскую и строительно-техническую экспертизы. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Новой Москве рабочий пострадал от взрыва огнетушителя на стройке. Мужчину эвакуировали с мест ЧП на вертолете, у него диагностировали ожоги.