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НовостиОбщество30 июня 2023 10:20

Жителей Москвы предупредили о ливне с грозой и сильным ветром 30 июня

Неблагоприятная погода сохранится до 20:00
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В пятницу Москву вновь накроет ливень

В пятницу Москву вновь накроет ливень

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Москве, по прогнозам синоптиков, до 26:00 30 июня ожидается сильный дождь с грозой и порывистым ветром, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Во время непогоды водителей просят снизить скорость, избегать резких манёвров, например, обгонов и перестроений, держать дистанцию перед впереди идущими автомобилями. Также за рулем не стоит отвлекаться на гаджеты. Кроме того, не нужно парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями.

Кроме того, вечером в столице ожидаются восьмибалльные пробки. Движение будет затруднено в центре, на ТТК, Садовом кольце, МКАД, вылетных магистралях. Горожанам рекомендуют пересесть на общественный транспорт.

Ранее KP.RU писал, что в Москве в пятницу прогнозируется облачная погода, ливень с грозой и до +20 градусов. Небольшой дождь будет идти в столице ночью. Сухая и теплая погода установится в городе лишь на следующей неделе – 4 июля.