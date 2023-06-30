Ефимов: Инвестор построит ледовый дворец в Мневниковской пойме

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Новое спортивное сооружение возведут в районе Мневниковской поймы в столице. Для этого городом зарезервирован здесь участок в 2,5 гектара. Подробностями поделился заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Для реализации масштабного инвестиционного проекта на северо-западе столицы инвестор построит многофункциональный ледовый дворец для сборной России и проведения международных соревнований по керлингу, - отметил заммэра. - Общая площадь комплекса составит 25 тысяч квадратных метров».

Напомним, при соответствии требованиям масштабного инвестиционного проекта (МаИП) производственные и инновационные комплексы, социальные и транспортные сооружения могут строиться по решению города на земельных участках, выделенных без торгов. Благодаря таким значимым проектам в столице появляются новые рабочие места, а также развивается городская инфраструктура. При этом растут вложения в экономику столицы.

Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, землю под размещение ледового дворца получила в аренду на пять лет некоммерческая организация.

«В течение этого времени инвестор должен полностью завершить возведение спортивного комплекса», – уточнил Гаман.

При утверждении МаИП столичные власти прежде всего поддерживают создание инновационных центров, современных производств, высоких технологий, социальной и спортивной инфраструктуры. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил о выделении с 2016 года в столице земли для 573 МаИП. Это позволяет построить в разных районах города транспортно-пересадочные узлы, спортивные, образовательные, медицинские и промышленные сооружения, гостиницы.