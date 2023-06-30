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НовостиПроисшествия30 июня 2023 11:26

Москвичка нанесла своему сожителю более 150 ударов ножом

Обвиняемая предстанет перед судом за убийство мужчины
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Обвиняемая зарезала сожителя во время пьяной ссоры

Обвиняемая зарезала сожителя во время пьяной ссоры

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве завершилось расследование уголовного дело в отношении женщины, обвиняемой в убийстве сожителя. Обвиняемая предстанет перед судом, сообщили в телеграм-канале столичного СК.

Инцидент произошел в марте 2023 года в квартире на ул. Маршала Савицкого. Во время пьяной ссоры женщина зарезала 57-летнего возлюбленного. Она нанесла ему более 150 ударов ножом в шею, туловище и голову. Потерпевший скончался на месте.

Следователи и криминалисты провели необходимые следственные действия, назначили экспертизы, в частности, медико-криминалистическую и судебно-медицинскую. Женщина полностью признала вину, ее заключили под стражу. Ранее обвиняемая была судима за совершение особо тяжкого преступления.

Ранее KP.RU писал, что молодая мать зарезала годовалого сына на севере Москвы. Предварительно, женщина наблюдалась у психиатра.