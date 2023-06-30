Собянин: Развитие экономики Москвы в условиях санкционной блокады - половина победы

Несмотря на зарубежные санкции, Москва продолжает активно развиваться. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экономика Москвы, несмотря на зарубежные санкции, продолжает расти, сообщил мэр Сергей Собянин. Глава города ответил на самые важные вопросы жителей о том, как развивается столица в условиях давления Запада.

«На днях встречался с жителями юго-востока Москвы. Отвечал на волнующие людей вопросы. Наверное, главный из них - что происходит с экономикой. Постарался ответить на него», - написал Сергей Собянин на своем персональном сайте.

По словам мэра, экономика города продолжает расти очень хорошими темпами.

«За эти годы мы не стояли на месте, несмотря на тот кошмар, развитие экономики города превышало динамику развития страны в два раза. Мы росли очень хорошими темпами», - подчеркнул глава города.

Одним из главных факторов, обеспечивших Москве рост по многим направлениям, Сергей Собянин считает активный приток инвестиций в экономику города.

«Огромный объем инвестиций вкладывается в наш город. Не потому что мы с вами такие красивые, а потому что наш город привлекательный для инвестиций. В Москве инвестиции окупаются кратно быстрее, и их делать гораздо комфортнее, чем в любом другом городе или в другом регионе, во многом благодаря тому, что это все-таки крупнейший мегаполис, одна из крупнейших агломераций мира, и это, конечно, задает другие темпы и другие возможности», - рассказал мэр Москвы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что за 11 лет инвестиции в основной капитал города выросли в 6,9 раза – до 30 триллионов рублей. В 2022 году инвесторы вложили в столицу более 5,9 триллиона рублей: это на 2,2% больше, чем в 2021 году.

Основными сферами вложения средств стали транспортная и строительная отрасли, обрабатывающие предприятия, а также наука и IT-технологии. Мэр также уточнил, что наибольший приток инвестиций в экономику города обеспечил крупный и средний бизнес, направивший около 4,4 триллиона рублей на приобретение машин и оборудования, строительство нежилых зданий, благоустройство и в другие сферы.