Выход №2 станции метро «Октябрьская» закроют 1 июля из-за выпускного

В Москве закроют выход №2 станции «Октябрьская» Кольцевой линии метро Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Москве с 12:00 1 июля до 07:00 2 июля закроют выход №2 станции «Октябрьская» Кольцевой линии метро. Это связано с проведением общегородского выпускного в Парке Горького, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Жителей столицы просят заранее планировать поездки. На время ограничений можно пользоваться выходом №1 станции «Октябрьская» Кольцевой линии и выходом №3 станции «Октябрьская» Калужско-Рижской линии.

Ранее KP.RU писал, что в центре Москвы ограничат движение 1 и 2 июля из-за проведения выпускного. Нельзя будет проехать по съезду с улицы Крымский Вал в сторону Ленинского проспекта. Кроме того, парковка будет запрещена на улице Большая Якиманка. Автомобилистов просят строить маршруты с учетом ограничений.