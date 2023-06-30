Уличный вольер построили для карликовой бегемотихи Ксюши из Московского зоопарка

Карликовый бегемот Ксюша из Московского зоопарка. Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы

В Московском зоопарке построили новый уличный вольер для карликового бегемота по имени Ксюша. Он расположен на территории экспозиции «Животные Африки», сообщили на сайте столичной мэрии.

Строительство вольера заняло несколько месяцев. Теперь у Ксюши есть своя территория под открытым небом, оснащенная бассейном, зеленой полянкой и бетонной площадкой для кормления. Вольер оборудован крепкими ограждениями, которые создают безопасную среду для животного и позволяют посетителям наблюдать за ним.

Ксюша, как и другие карликовые бегемоты, очень теплолюбива и не переносит резких погодных изменений. Поэтому она сможет выходить на улицу только в жаркую погоду, когда столбики термометров будут показывать около +25 градусов. Зимой бегемотиха будет жить в закрытом вольере.

Карликовые бегемоты обитают в Западной Африке и находятся на грани исчезновения. Ксюша стала первым карликовым бегемотом в истории Московского зоопарка, ее появление дает надежду на сохранение этого уникального вида животных.

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