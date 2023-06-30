Дождь ожидается во время школьных выпускных в Москве 1 июля

Ночью воздух остынет до плюс 16-19 градусов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве в субботу, 1 июля, в день школьных выпускных, ожидается дождь. Атмосферные осадки также прогнозируются и в Подмосковье, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В течение дня в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до 24-26 градусов тепла. В городе будет дуть северо-западный, западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 2 июля, Москву также накроют дожди, они будут неинтенсивными. Температура воздуха составит плюс 16-19 градусов.

Напомним, в Москве выпускные вечера перенесли с 24 июня на 1 июля из-за режима контртеррористической операции (КТО). Ранее KP.RU писал, что в связи с общегородским выпускным в Парке Горького закроют выход №2 станции «Октябрьская» Кольцевой линии метро. Также в центре города введут ограничения движения.