Мать, зарезавшую своего годовалого сына на севере Москвы, арестовали

В Москве под стражу заключили 23-летнюю девушку, зарезавшую сына Фото: прокуратура Москвы

В Москве под стражу заключили 23-летнюю девушку, которая зарезала собственного годовалого сына. Она будет находиться в СИЗО как минимум до 29 августа, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Уточняется, что девушке предъявили обвинение по пункту «в», части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Расследование уголовного дела продолжается. Назначены необходимые экспертизы.

Ранее KP.RU писал, что 29 июня на севере Москвы молодая мать зарезала сына кухонным ножом. Тело ребенка с ножевыми ранениями обнаружил сожитель девушки. Инцидент произошел в квартире на ул. Онежская.

С матерью погибшего малыша проводятся следственные действия. Правоохранители проверяют информацию о наличии у обвиняемой психических расстройств. По данным источника KP.RU, ранее женщина наблюдалась у психиатра.