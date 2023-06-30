В центре Москвы ограничат движение 1 и 2 июля из-за проведения выпускного

Движение перекроют из-за проведения школьного выпускного Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве 1 и 2 июля временно перекроют движение транспорта из-за проведения общегородского выпускного, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, с 16:00 1 июля до 07:00 2 июля нельзя будет проехать по съезду с улицы Крымский Вал в сторону Ленинского проспекта. Кроме того, с 00:01 1 июля до 07:00 2 июля будет недоступна парковка от улицы Большая Якиманка до улицы Крымский Вал дом 10, строение 2. Автомобилистов просят планировать маршруты с учетом ограничений.

Ранее KP.RU писал, что в Москве выпускной для школьников перенесли с 24 июня на 1 июля из-за режима контртеррористической операции (КТО). При этом Всероссийский выпускной бал в Кремле полностью отменили, стоимость всех билетов возвратят.