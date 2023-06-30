Лжесотрудник банка пытался похитить у пенсионерки из Москвы 930 тысяч рублей

В Москве аферист пытался выманить у пенсионерки 930 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве полицейские задержали 21-летнего мужчину, подозреваемого в хищении 930 тысяч рублей у пенсионерки, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Молодой человек позвонил 85-летней москвичке и представился работников финансовой организации. . Под предлогом возврата ранее сгоревшего вклада аферсит убедил пенсионерку пойти в банк, снять сбережение и передать ему всю сумму. Пожилая женщина пришла в финансовую организацию, поговорила с работниками и поняла, что ее попытались обмануть.

Лежесотрдуника банка задержали на 2-1 Брестской улице. В отношении его возбудили уголовное дело о мошенничестве, фигурант находится под домашним арестом. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают детали случившегося и выясняют, причастен ли аферист к аналогичным преступлениям.

Ранее KP.RU писал, что в Москве двое мужчин ограбили коттедж на 21 млн рублей. Налетчики также избили хозяина дома, распылили ему в лицо газовый баллончик и ударили монтировкой по голове. Возбуждено уголовное дело о разбое.