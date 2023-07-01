Овчинский: «Открой Моспром» второй раз получил премию развития внутреннего туризма

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Медиагруппа «Комсомольская Правда» и Ростуризм подвели итоги народной премии в области развития внутреннего туризма и путешествий «Маршрут построен». В номинации «Промышленный маршрут» лидером стал проект «Открой#Моспром». С момента создания — с 2018 года — в нем приняли участие порядка 11,6 млн человек. Для них организовали порядка двух тысяч экскурсий на промышленные предприятия столицы.

— Проект начинался пять лет назад с очных экскурсий по столичным промышленным предприятиям, сегодня он объединяет около 10 направлений: это онлайн-туры, мастер-классы, интеллектуальные состязания, фотоэкспозиции и мультимедийные выставки, конкурсы и другие мероприятия. Аудитория проекта превышает 11,6 миллиона человек, за это время для них провели более двух тысяч экскурсий, свыше 500 мастер-классов, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Глава департамента отметил, что подобное признание доказывает высокий интерес к столичной промышленности среди горожан. В премии «Маршрут построен» проект «Открой#Моспром» побеждает уже второй раз. Всего же начинание семь раз становилось лауреатом различных конкурсов. «Открой#Моспром» также упомянут в Книге рекордов России. В апреле этого года был организован виртуальный квиз (интеллектуальная викторина), в котором участвовали 1,3 тысячи человек из 56 регионов страны.

Сейчас проект проводит экскурсий на 120 производственных площадок города. Гостям рассказывают о нюансах работы фабрик и заводов, знакомят с историей предприятий. Проводятся не только очные, но и онлайн-туры. Записано порядка 70 выпусков с экскурсиями по производствам. Ряд выпуском вели артистов театра и кино, звезды шоу-бизнеса.