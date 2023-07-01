Мошенники обманули 83-летнюю москвичку на полмиллиона рублей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Телефонные мошенники обманули 83-летнюю москвичку. Женщина передала через водителя такси 500 тыс. рублей. Курьера, который затем забрал деньги, задержали. О произошедшем рассказали в прокуратуре столицы.

На домашний телефон пенсионерки поступил звонок. Собеседница обратилась к ней как к маме и сообщила, что стала виновницей ДТП. Она просила помощи: чтобы избежать уголовной ответственности, ей необходимо было 500 тыс. рублей, утверждала женщина.

Пенсионерку проинструктировали: ей нужно было собрать сумку, положить в нее деньги, закрыть их вещами и фруктами, а также написать заявление о прекращении уголовного дела и примирении сторон. Затем все это надо было передать водителю такси.

Выступавший в роли курьера 20-летний мужчина, должен был забрать у таксиста сумку, а затем перечислить деньги на указанный ему счет. После получения у водителя «посылки», злоумышленника задержали. Ему предъявили обвинение в мошенничестве.

Ранее KP.RU рассказывал, что в Москве 19-летний молодой человек взорвал петарды в отделении банка. Парень стал жертвой мошенников, которые убедили его отдать деньги и устроить это «шоу» ради поимки преступника.