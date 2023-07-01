В центре Москвы с 1 по 2 июля ограничат движение по нескольким улицам из-за выпускного Фото: Андрей МИРЕЙКО

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы напомнили, что 1-2 июля будет временно закрыто движение в центре города. Это связано с проведением праздника выпускников.

Перекрытие введут на съезде с улицы Крымский Вал на проезд в сторону Ленинского проспекта (первый съезд по ходу движения). Проехать здесь нельзя будет с 16:00 1 июля до 07:00 2 июля. Дорога будет полностью перекрыта. Движения перепустят на второй съезд с улицы Крымский Вал на проезд в сторону Ленинского проспекта (полоса для движения наземного городского транспорта.

Также на тот же период будет ограничено движение (перекрыта одна полоса) на участке Садового кольца по внешней стороне от Крымской эстакады до дома 9, строение 1 по улице Крымский вал и на боковом проезде внешней стороны Садового кольца от дома 9, строение 1, до дома номер 3 по улице Крымский Вал.

На этих участках с 00:01 субботы и до окончания мероприятий недоступна парковка.

Ранее KP.RU писал, что выпускной в Москве пройдет 1 июля в Парке Горького.