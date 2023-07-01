Будущий контрактник рассказал, почему решил снова служить в зоне СВО

Будущий контрактник рассказал о своей мотивации пойти служить в зоне СВО во второй раз. Фото: Софья Сандурская.

В единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова ежедневно приходят люди, желающие записаться в армию. Один из добровольцев – Сергей Лебедев рассказал, почему он стремится отправиться в зону спецоперации. Мужчина поедет защищать новые регионы России уже во второй раз. По его словам, он не может оставаться в стороне от всего происходящего.

«Я повторно ухожу добровольцем на СВО. Сейчас, собрав ребят-единомышленников, мы сейчас все уходим в один полк, в один батальон, чтобы служить вместе. Неважно, кто мы, какая вера у всех нас - мы решили защищать Родину. Когда президент сказал, что нужно идти, когда Родина позвала добровольцев, боевой армейский резерв специальный (БАРС), - мы все откликнулись», - рассказал Лебедев корреспонденту Агентства городских новостей «Москва».

Единый пункт отбора контрактников в Москве расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Здесь будущие военные могут пройти медицинскую комиссию и собеседование. Центр обслуживает посетителей в режиме одного окна, он работае каждый день без выходных и перерывов на обед. Оформить все необходимые документы можно в одном месте в среднем за три часа.

В ряды вооруженных принимаются люди от 18 до 60 лет. Чтобы заключить контракт, нужно принести с собой паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей. В столичный пункт могут обращаться не только москвичи: контракты заключают и с жителями других регионов, и с иностранными гражданами. Иностранцы, вступившие в ряды вооруженных сил, могут оформить российское гражданство в упрощенном порядке.

Врачи проверяют здоровье потенциальных военнослужащих с учетом данных их электронных медицинских карт. Если у кандидата есть какие-то противопоказания для службы, медики сразу видят это в истории болезни. Кроме медицинского осмотра кандидаты проходят профессиональное собеседование с инструкторами. По его итогам определяется военная специальность новобранца. При этом у каждого кандидата есть право выбора своей специальности. Перед отправкой в зону СВО контрактники проходят профессиональную подготовку на полигонах Министерства обороны РФ.

Военнослужащие, отправляющиеся в зону спецоперации из Москвы, кроме федеральных льгот дополнительно получают столичную надбавку и соцпакет. А при заключении контракта на срок более чем один год - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.

Пункт работает ежедневно, без обеда и выходных. Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.